Молодежные команды из Люберец приняли участие в забеге «Наследники Победы»

Патриотический молодежный забег прошел на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. В мероприятии, приуроченном к 80-летию Великой Победы, приняли участие около 1500 человек со всего Подмосковья.

Городской округ Люберцы представляли команда студентов Московской государственной академии физической культуры и молодежная сборная. В каждой из них было по 20 участников. Ребятам нужно было преодолеть экстремальную восьмикилометровую трассу со сложнейшей полосой препятствий. На дистанции были водные переправы и грязевые рвы, крутые подъемы и спуски, а также знаменитая горка с канатами — семиметровый «Эверест». На преодоление всего маршрута ушло более трех часов.

Глава Люберец Владимир Волков отметил, что гонка «Наследники Победы» стала настоящим испытанием силы и духа для ребят. «Они достойно прошли дистанцию, продемонстрировав сплоченность и взаимовыручку», — сказал руководитель муниципалитета.

Все участники гонки, которая проводится ежегодно уже в течение 12 лет, получили фирменные жетоны с символикой забега «Наследники Победы».