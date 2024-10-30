Молодежные активисты встретились с участником СВО в Красногорске

Участники юнармейского отряда «Гвардия» из школы № 16 Красногорска и волонтеры «Молодой гвардии» побывали на встрече с бойцом спецоперации. Они смогли задать герою все интересующие их вопросы.

На мероприятие в центре «Забота» пригласили участника спецоперации Вадима и его семью. Он поделился историей своей жизни, а ребята рассказали герою о проектах и соревнованиях, в которых участвуют.

Вадим ответил на вопросы о нормативах военно-строевой подготовки в армии, а также о ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Сам я из Хабаровска, и с самого детства увлекался военным делом, изучал историю и мечтал стать военнослужащим. Переехал в Красногорск, женился, а когда началась СВО — в числе первых пошел защищать Родину. Для меня это дело — дело чести и гражданского долга. Сейчас я старшина роты и несу ответственность не только за свою семью, но и за ребят», — отметил Вадим.

Активисты центра передали роте Вадима сладости, чай, кофе и сделанные детьми талисманы. Волонтеры также изготовили для бойца маскировочные сети и комплект теплой формы.

Отметим, что такие встречи в центре станут традиционными.

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