Молодежные активисты проголосовали на выборах депутатов в Мытищах

Сегодня завершится третий день выборов депутатов в Совет депутатов городского округа Мытищи. Накануне в голосовании поучаствовали активисты молодежных организаций муниципалитета.

Студентка третьего курса Мытищинского колледжа Полина Колеватова приняла участие в голосовании. Полина является секретарем молодежного парламента при окружном Совете депутатов.

«Участие в выборах — это важно. Потому что это мой выбор и моя обязанность и вообще гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации. Тем более это муниципальные выборы, то есть мы в эти дни определяем дальнейшее развитие нашего округа», — сказала Полина Колеватова.

Напомним, что голосование сегодня продлится до 20:00. Сделать выбор можно с помощью дистанционного электронного голосования, на своем избирательном участке или на дому.

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