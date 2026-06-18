Молодежную площадь благоустроят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжается реконструкция второй очереди Молодежной площади. Строительные работы выполняют в соответствии с утвержденным графиком, а завершение проекта позволит расширить общественное пространство для отдыха и досуга жителей.

На территории будущей зоны отдыха продолжается строительство новых объектов. Рабочие возводят павильоны, которые будут использоваться для творческих занятий, встреч и культурных событий. Одновременно специалисты занимаются обустройством инфраструктуры, необходимой для комфортного пребывания посетителей.

После завершения работ на площади появятся дополнительные места для спокойного отдыха. Проект предусматривает установку лавочек, создание тенистых участков и проведение комплексного озеленения. Особое внимание уделено благоустройству территории и созданию комфортной городской среды для жителей разных возрастов.

«Молодежная площадь становится современным общественным пространством, где горожане смогут проводить свободное время, отдыхать и участвовать в культурной жизни города», — отметили представители проекта.

На объекте также продолжается монтаж малых архитектурных форм. Здесь устанавливают новые скамейки, урны и энергосберегающие светильники. Освещение позволит пользоваться площадью в вечерние часы и обеспечит дополнительный комфорт посетителям.

Одним из заметных элементов обновленной территории останется арт-объект «Сердце». Сейчас конструкция находится в строительных лесах. Специалисты проводят восстановительные работы, после которых объект вновь станет одной из узнаваемых точек площади.

Отдельная часть проекта связана с озеленением. На территории высадят декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы. Растения подбирают таким образом, чтобы они сохраняли декоративный вид на протяжении всего летнего сезона.

Обновление Молодежной площади входит в число значимых проектов, реализуемых в год 100-летия Наро-Фоминска. После завершения реконструкции пространство станет еще одной благоустроенной городской площадкой для отдыха, прогулок и общения жителей Наро-Фоминского округа.