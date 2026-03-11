Новая лаборатория появилась в Федеральном научном центре кормопроизводства имени Вильямса. В ней работают молодые и талантливые ученые, аспиранты и студенты, изучающие современные методы молекулярной генетики — метагеномики.

Метагеномный анализ позволяет исследовать влияние микроорганизмов на корма, чтобы с помощью полученных результатов разрабатывать новые технологии и улучшать их питательную ценность и безопасность. Лаборатория укомплектована современным оборудованием, а молодые ученые могут участвовать в программах повышения квалификации и стажироваться в ведущих аграрных вузах и крупных компаниях.

Федеральный научный центр имени Вильямса определяет направление работы десятков НИИ и вносит огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Паспорт растения, полученный в лабораториях центра, — это знак качества, на который ориентируются агрономы всей страны. Это — далеко не единственное направление работы института. Здесь изучают передовые технологии заготовки и хранения кормов, занимаются селекцией и выводят новые виды растений.

Без стратегически важных исследований сельскому хозяйству не обойтись, поэтому ученых активно поддерживают на федеральном, региональном и муниципальном уровне. А продовольственная безопасность — одно из главных направлений Народной программы партии «Единая Россия».