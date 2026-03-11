Молодежную лабораторию открыли в научном центре в Лобне
Новая лаборатория появилась в Федеральном научном центре кормопроизводства имени Вильямса. В ней работают молодые и талантливые ученые, аспиранты и студенты, изучающие современные методы молекулярной генетики — метагеномики.
Метагеномный анализ позволяет исследовать влияние микроорганизмов на корма, чтобы с помощью полученных результатов разрабатывать новые технологии и улучшать их питательную ценность и безопасность. Лаборатория укомплектована современным оборудованием, а молодые ученые могут участвовать в программах повышения квалификации и стажироваться в ведущих аграрных вузах и крупных компаниях.
Федеральный научный центр имени Вильямса определяет направление работы десятков НИИ и вносит огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Паспорт растения, полученный в лабораториях центра, — это знак качества, на который ориентируются агрономы всей страны. Это — далеко не единственное направление работы института. Здесь изучают передовые технологии заготовки и хранения кормов, занимаются селекцией и выводят новые виды растений.
Без стратегически важных исследований сельскому хозяйству не обойтись, поэтому ученых активно поддерживают на федеральном, региональном и муниципальном уровне. А продовольственная безопасность — одно из главных направлений Народной программы партии «Единая Россия».
«Народная программа „Единой России“ позволяет нам развивать наш центр, делать новые рабочие места, обновлять нашу материально-техническую базу и давать для страны новые перспективные селекционные достижения», — отметил директор ФНЦ, доктор сельскохозяйственных наук Олег Разин.
Открытие молодежной лаборатории метагеномного анализа — еще один шаг в развитии агропромышленного комплекса. Исследования молодых ученых помогут ускорить внедрение отечественных разработок в производство и укрепить позиции страны на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.