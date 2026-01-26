Молодежная театральная студия в Лобне отметила 20-летие

В Лобне отпраздновали 20-летний юбилей местной Молодежной театральной студии (МТСЛ). На торжественном мероприятии собрались выпускники разных лет, почетные гости, театральные коллеги из области, а также основатели и партнеры коллектива.

В центре внимания праздника оказался бессменный художественный руководитель студии Игорь Фомин, чей многолетний труд и преданность делу за два десятилетия превратили МТСЛ в настоящий культурный феномен. Под его руководством студия стала не просто местом для обучения актерскому мастерству, а творческой семьей и духовной колыбелью для сотен лобненцев, где подростки и молодежь находили путь к самореализации.

На вечере звучали искренние поздравления от коллег из театральных коллективов области, партнеров и, конечно, самих выпускников — тех, кто, пройдя школу МТСЛ, сегодня строит карьеру в искусстве или просто сохранил в душе любовь к театру. Были представлены творческие номера, воспоминания и видеопоздравления от тех, кто не смог присутствовать лично.

Студия, оставаясь структурным подразделением Центра «Шанс», продолжает активно работать, ставить новые спектакли и воспитывать юные таланты. Афишу будущих постановок и новости коллектива все желающие могут найти в социальных сетях центра и на его официальном сайте: https://шанс.online/. Юбилейный вечер не просто подвел черту под двадцатилетним периодом, но и дал старт новому витку в истории легендарной лобненской студии.