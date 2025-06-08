Молодежи в Мытищах рассказали об условиях участия в фестивале «Таврида» в Крыму

В «Тавриде» могут принять участие молодые юноши и девушки из различных городов и регионов России, в том числе из Мытищ. Многофункциональный фестиваль в 2025 году пройдет в Капсельской бухте с 1 по 3 августа.

Фестиваль продлится три дня. Организаторы подготовили более 300 мероприятий — музыкальные шоу, театральные постановки, уличные спектакли и кинопоказы.

Также будет работать выставка «Арт-Экспо», где участники презентуют свои культурные и гастрономические достижения, а художники и дизайнеры удивят зрителей визуальным искусством. Также в рамках фестиваля пройдет традиционное яркое арт-шествие.

Для участия в мероприятии молодые профессионалы творческих индустрий могут подать заявку до 15 июня 2025 года. Кроме того, необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить творческое задание. Подробнее о мероприятии можно узнать, перейдя по ссылке на сайт фестиваля.