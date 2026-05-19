Молодежи в Мытищах показали фильм о блокадном Ленинграде

15 мая в Мытищах прошел показ фильма «Ангелы Ладоги» для молодежи и представителей депутатского корпуса. К акции присоединились юнармейцы, волонтеры и участники молодежных объединений.

В городском округе сохраняют традицию ежегодных майских кинопоказов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В этот раз зрителям представили историческую драму Александра Котта «Ангелы Ладоги». Площадкой для просмотра стал один из городских кинотеатров.

В зале присутствовали председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, депутат Карен Арутюнян, руководитель Молодежного парламента при Совете депутатов Григорий Магеро. Вместе с ними фильм посмотрели молодогвардейцы, юнармейцы, волонтеры и представители молодежного парламента.

Организаторы отметили, что выбор картины связан с темой подвига молодых людей в годы войны. В фильме показана история юных буеристов, которые в 1941 году помогали доставлять грузы по льду Финского залива и участвовали в спасении детей из блокадного Ленинграда.

Ранее участники уже посещали показы военных фильмов. В прошлом году они смотрели картину «В списках не значился», посвященную обороне Брестской крепости. По словам организаторов, такие встречи помогают молодежи лучше понять историю страны.

«Просмотр таких фильмов дает возможность ближе узнать историю и понять, через что прошли наши прадеды. Современное кино помогает воспринимать прошлое через живые образы и эмоции», — отметила юнармеец Екатерина Королева.