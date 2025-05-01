Молодежь Подмосковья присоединилась к празднованию 1 Мая

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая. Это день, когда по традиции проходят массовые субботники, концерты и праздничные мероприятия. В городах Подмосковья для молодежи прошли митинги, флешмобы, творческие мастер-классы и акции по благоустройству.

«По всему Подмосковью прошло более 240 мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, в которых приняло участие более 14 тысяч молодых ребят. С этим днем связанно много приятных семейных традиций. Но, кроме этого, это отличный повод не просто провести время в кругу близких людей, но и сделать добрые дела на благо своего родного города и всего Подмосковья», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Жители региона участвовали в уборке памятников и мемориалов, высаживали цветы, убирали территории, делали скворечники и кормушки. Так, в Наро-Фоминске прошла акция «Зарядка Героя». Ее провели студенты и волонтеры вместе с героем СВО и мастером спорта по армлифтингу Данилой Цыхановским.

Студенческие отряды отметили праздник масштабными субботниками в Пушкино, приводя в порядок парки, школы и детские сады. Волонтеры Подмосковья в этот день помогали фронту — собирали гуманитарную помощь, плели маскировочные сети, делали свечи и другие полезные вещи. Напомним, адреса пунктов помощи можно найти на сайте.