Молодежь Подмосковья примет участие в творческом фестивале «Таврида.Арт» в Крыму

Старт 11-го сезона крупнейшей в России площадки для творческой молодежи — арт-кластера «Таврида.АРТ» запланирован на 4 июня. Жителей Московской области приглашают посетить мероприятия в рамках фестиваля.

«Таврида — это главное креативное мероприятие года, которое с нетерпением ждет подмосковная молодежь каждое лето. Традиционно в Крыму собираются самые талантливые и креативные ребята со всей страны — молодых творцов в области музыки, танца, живописи, театра, компьютерных технологий, медиа», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

В этом году свыше 200 молодых талантов из Московской области примут участие в образовательных курсах, а около 300 активистов отправятся на фестиваль, чтобы представить свой регион.

Сезон откроется тематической школой, посвященной 110-летию композитора Георгия Свиридова, которая объединит четыре направления: современную музыку, музыкальный менеджмент, хореографию и дизайн.

Особенностью этого года станет героическая тематика всех девяти летних школ Академии «Меганом». Для участников также будут работать литературные, научные, музыкальные и другие школы. Кроме того, запланировано проведение фестиваля молодого многонационального искусства.

Кульминацией сезона станет грандиозный фестиваль «Таврида.АРТ» в бухте Капсель, где соберутся тысячи участников со всей России. В программе — сотни творческих мероприятий, выступления звезд и уникальные мастер-классы.

Зарегистрироваться для участия в образовательных программах можно по ссылке.