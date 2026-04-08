Молодежь Подмосковья пригласили пройти обучение в летних творческих школах

Фото: Арт-кластер "Таврида.Арт"

Для молодежи Подмосковья, интересующейся искусством и креативными индустриями, открывается возможность провести теплые месяцы в формате интенсивного обучения и творческой практики. Академия «Меганом», входящая в экосистему арт-кластера «Таврида.АРТ», объявила набор на 12-й сезон летних школ, который пройдет с июня по сентябрь.

К участию приглашают молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет.

Программы представляют собой недельные образовательные интенсивы, в рамках которых участники посещают лекции и работают над собственными проектами под руководством экспертов.

Каждая смена объединяет несколько направлений — от традиционной культуры до современных цифровых практик. Курировать участие делегации из Московской области будет региональное Министерство информации и молодежной политики.

Подмосковная молодежь традиционно является одной из самых активных участниц проектов арт-кластера „Таврида.АРТ“. Только в прошлом году 235 молодых людей из нашего региона приняли участие в арт-школах Академии „Меганом“

Екатерина Швелидзе

министр информации и молодежной политики Подмосковья

Открыта регистрация сразу на несколько летних смен. Первая из них — «Молодежь в культуре» — стартует в начале июня и соберет около 400 участников, которым предстоит работать над концепцией развития культурного добровольчества до 2030 года и создавать арт-объекты для обновленной набережной «Тавриды».

Вслед за ней пройдут программы для музыкальных продюсеров, дизайнеров, видеографов и диджеев.

Отдельные смены посвятят литературе, комиксам и арт-терапии, театральному искусству, а также технологическому творчеству — участники смогут разрабатывать цифровые продукты и медиапроекты в коллаборации с ИИ.

В июле состоится и профильная школа для представителей игровой индустрии. Завершит сезон программа, посвященная казачьему искусству.

Все программы предоставляют бесплатно для прошедших конкурсный отбор. Проект реализуют в рамках национальной программы «Молодежь и дети».

