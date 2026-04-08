Молодежь Подмосковья пригласили пройти обучение в летних творческих школах

Для молодежи Подмосковья, интересующейся искусством и креативными индустриями, открывается возможность провести теплые месяцы в формате интенсивного обучения и творческой практики. Академия «Меганом», входящая в экосистему арт-кластера «Таврида.АРТ», объявила набор на 12-й сезон летних школ, который пройдет с июня по сентябрь.

К участию приглашают молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет.

Программы представляют собой недельные образовательные интенсивы, в рамках которых участники посещают лекции и работают над собственными проектами под руководством экспертов.

Каждая смена объединяет несколько направлений — от традиционной культуры до современных цифровых практик. Курировать участие делегации из Московской области будет региональное Министерство информации и молодежной политики.