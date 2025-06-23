Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийскую премию в сфере журналистики

Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийскую премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Она предназначена для молодых авторов из разных регионов страны.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, премия направлена на поощрение молодых специалистов в области медиа и укрепление медиасообщества. В этом году ее присудят в 12 номинациях, одна из которых — «Родной край». На ней оценят проекты о внутреннем туризме и развитии сел.

Принять участие могут учащиеся и молодые специалисты от 14 до 35 лет, которые создают медиапроекты в виде статей, блогов, подкастов или документальных фильмов. При этом работа должна быть в открытом доступе в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.

Подать заявку на участие можно до 17 августа по ссылке. Победитель в каждой номинации получит денежные призы.

Финал и награждение состоится 25 октября в Национальном центре «Россия».