Молодежь Подмосковья пригласили на научный форум «Шаг в будущее»

С 23 по 27 марта 2026 года в Москве пройдет Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который соберет более тысячи молодых исследователей и разработчиков со всей страны — будущую научно-технологическую элиту России. Мероприятие пройдет на базе 13 научных центров мирового уровня и 12 ведущих российских университетов, а его тематика охватит инженерные, точные, естественные и социально-гуманитарные науки.

В программе предусмотрены 52 тематические секции, научно-технологическая выставка, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с лабораториями и инженерными центрами, а также командные соревнования за Научно-технологический кубок России. Победителей и призеров ждут дипломы федеральных министерств, Российской академии наук, университетов и высокотехнологичных компаний, научные медали, кубки, стипендии и стажировки, а также льготы при поступлении в вузы России.

В 2026 году программе «Шаг в будущее» исполнится 35 лет. Она нацелена на воспитание талантливой молодежи, способной создавать новое в науке, технологиях, общественном развитии и оборонной сфере.

Отбор участников в Московской области проводят на базе гимназий и лицеев Краснознаменска, Реутова, Одинцова, Ногинска и Красноармейска. Подробности о форуме доступны на сайте.