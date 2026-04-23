Молодежь Подмосковья пригласили на летнюю школу академии «Меганом»

Молодые люди из Подмосковья могут принять участие в новом сезоне летней школы «Таврида». Всего в Крым отправятся более 200 ребят.

Летние школы – это семидневные просветительские программы, где эксперты делятся с молодежью своим опытом и знаниями.

В этом году событие охватит разные направления. В программу войдут арт-школы для представителей литературного, музыкального, дизайнерского, хореографического и кинематографического видов искусства. Молодые творцы смогут реализовать себя в кино, создании комиксов и разработке проектов.

«В 2026 году в программе летних школ наряду с музыкой, театром и дизайном появляется искусственный интеллект и игровая индустрия, а рядом с модой и созданием комиксов — казачье искусство и волонтёрство в культуре. Планируем удивлять и вновь создавать возможности для творческих, талантливых молодых людей», —сказала генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.

Принять участие могут молодые люди от 18 до 35 лет. Экспертами выступят деятели культуры, искусства, творческих индустрий и смежных направлений.