Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс проектов по развитию территорий

В России начался VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», направленный на поддержку инициатив молодежи в сфере развития муниципальных образований. К участию приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, а также молодых специалистов, готовых предложить проекты по развитию территорий.

Конкурс пройдет в два этапа — заочном и очном. Участникам предстоит разработать стратегии развития муниципалитетов и представить их в нескольких тематических номинациях.

Среди них — продвижение местной продукции, развитие туристического потенциала территорий, а также проекты, посвященные совершенствованию сельского хозяйства, пищевой промышленности и других приоритетных отраслей экономики.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что конкурс дает молодым людям возможность предложить собственные идеи по развитию регионов и внести вклад в реализацию перспективных инициатив, способствующих социально-экономическому росту территорий.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте.