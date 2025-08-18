Молодежь Подмосковья пригласили на грантовый конкурс по развитию соцпроектов

Начался второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Молодые жители Подмосковья могут получить до миллиона рублей на свои социальные проекты. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

«Молодежь Подмосковья традиционно проявляет высокую активность в конкурсе. По итогам заявочной кампании первого сезона „Росмолодежь.Гранты“ от Московской области подали 1054 заявки, победителями стали 20 проектов на общую сумму более 12 миллионов рублей. Инициативы наших ребят — реальный вклад в благоустройство городов, поддержку нуждающихся, развитие добровольчества, культуры и образования» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

За все время работы программы поддержку уже получили более 29 тысяч человек по всей стране — они смогли воплотить свои идеи в жизнь. Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет. Сделать это нужно до 15 сентября на платформе «Молодежь России».

Конкурс охватывает 19 направлений — от экологии и спорта до цифровых технологий и патриотических проектов. В этом году появилась новая номинация, приуроченная к 80-летию атомной промышленности в России.