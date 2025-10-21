Молодежь Подмосковья пригласили к участию в инициативе «Горячее сердце»

Неравнодушную и активную молодежь из Московской области пригласили поучаствовать во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Оставить заявку на конкурс могут молодые люди в возрасте до 23 лет, совершившие бескорыстную помощью в трудных социальных ситуациях или при смертельной опасности.

Активность организована Фондом социально-культурных инициатив. Поддержку проекту оказывают федеральные министерства, а также «Движение первых» и патриотическое общество «Юнармия».

В этом году инициатива реализуется уже 13 раз. За время проведения на нее поступило более 11 тысяч представлений на награждение почетным знаком и символом «Горячее сердце». Организаторы отметили 1884 лауреата — ребят и молодежных объединений.

В прошлом сезоне награды получили 211 детей и шесть организаций не только из России, но и зарубежных стран. Их истории помощи вошли в почетную книгу.

Награждение проходило в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Ребятам от 11 до 16 лет вручили бесплатные путевки на тематическую смену в ВДЦ «Орленок». Для победителей также была организована 4-дневная познавательная программа по Москве от Минпросвещения.

Прием новых представлений продлится до 1 декабря 2025 года на официальном сайте. Количество заявок от субъектов, организаций и ведомств не ограничено.