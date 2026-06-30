Молодежь Подмосковья пригласили на образовательный форум «Ростов»

Молодежь Подмосковья приглаисли на образовательный форум «Ростов» платформы «Росмолодежь.Форумы». Событие соберет 420 ребят, заинтересованных в развитии сельского хозяйства, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Форум пройдет с 6 по 10 сентября на площадке Центра аграрного лидерства «Молодежная станица „Дон“ в Ростовской области. Участники будут разрабатывать инструменты для продвижения всеройского конкурса „Я в Агро“. Они будут разбираться, как молодежь воспринимает сектор АПК и какие барьеры мешают в выборе профессии в этой сфере.

В результате разработают проекты и события, которые помогут вовлечь молодежь в сельское хозяйство. Кроме того, в рамках форума запустят второй сезон проекта «Я в Агро». Это сообщество школьников, студентов и специалистов, которые готовы принимать участие в развитии российского агропрома.

Также на форуме пройдет грантовый конкурс — участники получат шанс получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

В министерстве отметили, что организаторы уже получили заявки от представителей 77 стран мира. Среди них специалисты из Алжира, Индии, Ирана и других государств.

Подать заявку можно по ссылке до 6 июля.