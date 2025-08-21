Молодежь Лобни встретилась с представителями Министерства культуры Подмосковья

Встреча прошла в Центральном парке культуры и отдыха. В мероприятии приняли участие молодежь, представители Министерства культуры Московской области, первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев и руководители учреждений культуры.

На встрече обсудили проекты в сфере культуры. Особое внимание уделили информированию молодежи о событиях в городе.

«Мы ценим инициативность наших молодых жителей и готовы учитывать их мнение при планировании культурных мероприятий», — отметили организаторы встречи.

В муниципалитете создали телеграм-канал «Молодежь Лобни», канал с анонсами «Гуляй, Лобня», а в микрорайонах разместили стенды с афишей мероприятий.

Помимо этого, обсудили совместные проекты с библиотеками. Администрация Лобни отметила, что анонсы публикуют на официальных ресурсах муниципалитета.