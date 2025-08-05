Молодежь из Воскресенска приняла участие во всероссийском образовательном форуме

Активисты из Воскресенска вошли в делегацию Московской области и побывали на форуме «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Они обменялись опытом и идеями с единомышленниками.

Мастерская является образовательным центром президентской платформы «Россия — страна возможностей». Форум провели в пять тематических смен: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение».

Жители Воскресенска поучаствовали в смене «Служение». На ней собрались молодые государственные и муниципальные служащие, сотрудники силовых структур, федеральных и региональных бюджетных учреждений, участники спецоперации, члены Поискового движения России, а также Всероссийского студенческого корпуса спасателей и молодых врачей.

Участники вдохновились новыми идеями. Они будут полезны для роста в профессии и работы в органах местного самоуправления.