Молодежь из Люберец присоединилась к проекту «Единая школьная лига»

Проект «Единая школьная лига» стартовал в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева в прошлом году. К нему присоединился и городской округ Люберцы.

В новом сезоне «Школьной лиги» примут участие около четырех тысяч команд, а это более 36 тысяч юных спортсменов со всего Подмосковья. Ребят ждут не только соревнования, но и мастер-классы, а также автограф-сессии от именитых спортсменов. Амбассадоры Лиги — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, заслуженные тренеры и мастера спорта.

«Хотим, чтобы дети проявили свои лучшие качества в борьбе, в справедливой, честной борьбе, чтобы были достойные соперники и заслуженные победы», — сказала заместитель главы-начальник управления образования администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

В «Единой школьной лиге» участвуют ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Они соревнуются в четырех видах спорта: шахматы, волейбол, футзал и баскетбол. Первые состязания уже позади. Ученики школы № 27 прошли их успешно. В баскетболе ребята заняли третье место, уступив профессионалам.

«Настрой отличный, дети заряжены уже на успех. Отыграли стритбол девочки, показали замечательные результаты. Все организовано на высшем уровне. У нас Люберцы — территория спорта», — отметила учитель физкультуры школы № 27 городского округа Люберцы Мария Долженко.