Молодежь из Балашихи приняла участие во всероссийской просветительской викторине

Школьники и студенты городского округа Балашиха приняли участие во всероссийской просветительской викторине «История будущего: технологии научной фантастики». Мероприятие прошло в рамках второго Международного симпозиума «Создавая будущее» и стало площадкой для творческого и интеллектуального развития молодежи.

Викторина прошла в «Детском технопарке „Кванториум“, где собрались 34 участника в возрасте от 14 до 20 лет — сборная команда Московской области. В ее состав вошли победители и активные участники различных технологических конкурсов и олимпиад. Особенностью викторины стало сочетание науки и искусства: лидеры общественного мнения зачитывали отрывки из классических произведений советской научной фантастики, после чего задавали вопросы, связанные с предсказанными авторами технологиями.

Участникам предстояло ответить на 15 сложных вопросов, проверяющих знания в области технического прогресса и научных открытий. Ведущей мероприятия выступила известная журналистка и телеведущая Яна Чурикова.

«Это очень интересное мероприятие. Помимо проверки своих знаний, такие мероприятия полезны тем, что они помогают расширить кругозор и способствуют в выборе профессии», — поделилась впечатлениями участница викторины Полина Куценко.

По итогам викторины из каждого федерального округа будут отобраны лучшие участники, которые пройдут в финал. На завершающем этапе молодым интеллектуалам предстоит подготовить видеоролик с презентацией инновационной разработки, направленной на усиление технологического потенциала страны.