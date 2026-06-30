«Молодая Гвардия» подписала соглашение с предприятием Солнечногорска

В Солнечногорске «Молодая гвардия» заключила соглашение о сотрудничестве с АО «НПО Стеклопластик». Документ подписали 26 июня, он направлен на совместную работу в сфере волонтерства, донорства и молодежной политики.

В подписании участвовали председатель совета директоров «НПО Стеклопластик» Николай Трофимов и руководитель солнечногорского отделения «Молодой гвардии Единой России» Арсений Чеботарев.

«Будем привлекать нашу молодежь, которая работает на предприятии, в организации и сборе гуманитарной помощи, партийном движении. У нас работает 1200 сотрудников, из них около 60% в возрасте до 40 лет», — прокомментировал Николай Трофимов.

В дальнейшем стороны планируют проводить совместные мероприятия и лекции. Такие встречи помогут сотрудникам предприятия познакомиться с деятельностью молодежных активистов, а представителям «Молодой гвардии» — перенять профессиональный опыт работников производства.

«Мы активно заключаем соглашение с предприятиями и учебными заведениями, чтобы усилить друг друга, синергировать и сделать свою работу еще более качественной, интересной и масштабной», — отметил Арсений Чеботарев.