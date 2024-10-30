Молочную ферму запустят в Клину в 2026 году

Компания «Колхоз Петровский» создаст молочную ферму в Клину. Ее мощность составит 45 тысяч тонн в год. Хозяйство заработает в 2026 году.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, молочный комплекс будет иметь собственную сырьевую базу по производству кормов и воспроизводству стада. По словам главы министерства Сергея Двойных, там создадут 335 рабочих мест.

«Предусмотренное проектом строительство молочно-товарной фермы внесет значительный вклад в развитие молочной отрасли в Подмосковье. Основным видом деятельности предприятия является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока», — отметил министр.

В вдеомстве добавили, что инвестпроект реализуют в рамках соглашения, подписанного на полях агропромышленной выставки «Золотая осень».