Молочную ферму построят в Щелкове в 2028 году

В городском округе Щелково начинается реализация крупного инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства. Глава фермерского хозяйства Владимир Цветков получил разрешение на строительство нового комплекса, рассчитанного на содержание одной тысячи голов крупного рогатого скота.

Новый объект станет продолжением развития хозяйства «Ферма Цветковых», которое работает по принципу полного производственного цикла. Сегодня на предприятии содержат свыше 500 голов крупного рогатого скота, а по итогам 2025 года там произвели около 2,5 тысячи тонн молока.

Хозяйство также активно развивает агротуризм. В 2024 году оно стало победителем регионального этапа и вошло в число лучших в стране, заняв первое место в Московской области и третье — в России в премии Russian Traveler Awards в номинации «Агротуризм».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что после ввода нового комплекса его годовая производственная мощность достигнет 10 тысяч тонн молока. Реализация проекта позволит создать около 50 новых рабочих мест для жителей Подмосковья и станет дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса региона.

Общий объем инвестиций в строительство оценивают примерно в 1,3 миллиарда рублей. Проект уже прошел государственную экспертизу и получил полный пакет разрешительной документации, необходимой для начала работ.

Завершить строительство современного молочного комплекса планируют до конца 2028 года.