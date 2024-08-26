Молочную ферму построят в Клину благодаря льготному кредиту

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предприятие «МТФ „Елгозино“» построит молочную ферму в Клину благодаря льготному инвестиционному кредитованию. Там будут выпускать свыше 10 тысяч тонн продукции в год.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, предприятие получило льготный кредит для строительства хозяйства на 800 голов дойных коров. Ранее компания уже реализовала инвестиционный проект в деревне Торхово, где с 2014 года работает роботизированная ферма на 500 особей. Там производят 5,5 тысячи тонн молока в год.

Строительство нового предприятия позволит компании увеличить мощность до 30 тонн молока в сутки и до 10,9 тысячи тонн в год, а также создать 30 рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте