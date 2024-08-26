Молочную ферму построят в Клину благодаря льготному кредиту

Предприятие «МТФ „Елгозино“» построит молочную ферму в Клину благодаря льготному инвестиционному кредитованию. Там будут выпускать свыше 10 тысяч тонн продукции в год.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, предприятие получило льготный кредит для строительства хозяйства на 800 голов дойных коров. Ранее компания уже реализовала инвестиционный проект в деревне Торхово, где с 2014 года работает роботизированная ферма на 500 особей. Там производят 5,5 тысячи тонн молока в год.

Строительство нового предприятия позволит компании увеличить мощность до 30 тонн молока в сутки и до 10,9 тысячи тонн в год, а также создать 30 рабочих мест.

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