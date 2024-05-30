Молочную ферму построят в Домодедове к 2025 году

Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили новый коровник для молочной фермы в деревне Повадино в Домодедове. Он рассчитан на 1,2 тысячи коров

Как рассказали в едомстве, сейчас на ферме завершили подготовительные работы. Строители начнут разработку грунта до проектных отметок.

Общая площадь фермы составит 30,4 тысячи квадратных метров. Территрию поделят на две зоны. На первой будут перевозить корма, на второ — перемещать органические отходы из коровника. Там планируют производить более 13 тонн молока в год.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года.

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