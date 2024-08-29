Молебен в честь престольного праздника прошел в воскресенском Богатищеве

Престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы отметили жители деревни Богатищево городского округа Воскресенск. В честь православного события организовали молебен с водосвятием и подготовили концертную программу.

Каждый год праздник Успение Пресвятой Богородицы собирает православных жителей деревни на молитву.

В этот раз в центре поселения провели праздничный молебен с водосвятием. Его совершил Благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Сергий Рыбаков.

Для сельчан вокалисты группы «Бриз» Дома культуры Конобеева организовали программу с песенными и танцевальными номерами.

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