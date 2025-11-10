Молебен ко Дню памяти святого Солунского провели в Успенском соборе в Дмитрове

Около 1,5 тысяч жителей Дмитрова приняли участие в торжественном молебне в Успенском кафедральном соборе, посвященном Дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Мероприятие провел протоиерей Афанасий Чорногуз в сослужении с благочинными и священнослужителями Дмитровского, Рогачевского, Яхромского и монастырского благочиний.

Верующие встретили епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Владыку также поприветствовал Михаил Шувалов.

Затем состоялся крестный ход от стен Успенского собора до памятника небесному покровителю города — Димитрию Солунскому, владыка Кирилл провел молебен у подножия памятника.

«Вместе, единой духовной семьей, мы прошли крестный ход от стен древнего собора до памятника святому Димитрию. Желаю мира, крепкого здоровья и Божьего благословения. Пусть заступничество нашего небесного покровителя хранит и оберегает Дмитровскую землю!» — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Владыка поздравил Михаила Шувалова с избранием на должность главы Дмитровского муниципального округа.

После молебна в храме Георгия Победоносца каждый желающий мог приложиться к частице мощей святого Димитрия Солунского.

«Я люблю свой родной город, люблю его историю, его людей! Поэтому это и мой праздник. Желаю Дмитрову и всем его жителям мира, добра и Божией благодати. С праздником!» — сказала участница крестного хода.