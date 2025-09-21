Молебен к Рождеству Богородицы прошел во Всехсвятском храме в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В праздник Рождества Богородицы в Серпухове состоялся молебен во Всехсвятском храме. Именно так жители муниципалитета традиционно отмечают День города.

Богослужение возглавил Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин. Прихожане вознесли молитвы о здравии, благополучии и мире в Серпухове. Многие отметили, что День города совпадает с православным праздником.

Прихожане подчеркнули, что событие позволяет ощутить неразрывную связь с историей Серпухова и осознать непреходящую ценность духовных традиций.

