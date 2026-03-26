Мойку дорог начали в микрорайоне Дзержинец

В округе, как и во многих других уголках Московской области, наступила пора весеннего преображения. Городские коммунальные службы приступили к масштабной сезонной очистке улиц, которая включает в себя мойку проезжей части и тротуаров.

Эти работы являются частью подготовки города к теплому сезону, призванной избавить дороги от накопившихся за зиму грязи, пыли и остатков противогололедных реагентов. Как сообщили представители муниципального бюджетного учреждения «Пушкинское городское хозяйство», на объекте задействованы значительные силы. В операции по «спа-очистке» дорог участвуют две поливомоечные машины, которые смывают грязь, и шесть тракторов, оснащенных специальными щетками.

«Эта техника работает в тесном взаимодействии, очищая как автомобильные дороги, так и пешеходные зоны, чтобы весеннее солнце застало город максимально чистым. Главная задача — не только навести чистоту, но и сделать дорожную разметку видимой. После зимнего периода, когда дороги покрываются слоем грязи и реагентов, разметка становится едва различимой, что может создавать определенные трудности и даже риски для водителей. Тщательная мойка помогает восстановить ее четкость, повышая безопасность дорожного движения», — отметили специалисты.

Проводимые работы являются частью комплексной программы сезонного содержания улично-дорожной сети. Весенняя мойка — это лишь один из этапов большой работы по приведению города в порядок после зимы. Параллельно могут проводиться ямочный ремонт, уборка обочин, очистка ливневой канализации и другие мероприятия, направленные на поддержание функциональности и эстетической привлекательности городских территорий.