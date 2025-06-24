Модульную котельную построят в деревне Марусино в Люберцах в конце 2025 года

Котельную строят по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». По словам главы Люберец Владимира Волкова, она обеспечит теплом 15 многоквартирных домов и одну школу-интернат.

«Новая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 мегаватт обеспечит теплоснабжением и горячей водой более 3600 жителей», — уточнил руководитель муниципалитета.

Отметим, что в этом году построят еще две блочно-модульные котельные: в городе Люберцы вблизи дома № 12 по улице Попова и в поселке Октябрьский на улице Ленина. А в поселке Калинина по губернаторской программе проводят обновление тепловой сети, в результате которого для боле чем 10 тысяч жителей улучшат качество теплоснабжения. Специалисты заменят там участок длинной порядка 800 метров и диаметром 530 миллиметров от котельной до центрального теплового пункта. Работы проводят без отключения тепла.