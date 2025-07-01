Модернизированный фрезерный станок ввели в эксплуатацию на заводе в Коломне

Обновление оборудования продолжается на Коломенском заводе. В механическом цехе № 63 модернизировали фрезерный станок с ЧПУ для обработки кулаков и втулок распределительного вала.

Устаревшую систему управления станка заменили на современную, поменяли двигатели, пневмоцилидры и другие ключевые узлы. После апгрейда эффективность оборудования, по предварительным оценкам, выросла на 20-25%. «В мире металлообработки — это взрывной рост КПД», — считают специалисты Коломенского завода.

Модернизированный фрезерный станок предназначен для того, чтобы задать первоначальный профиль детали. Оператор загружает на рабочий стол заготовки, запускает оборудование, а далее машина все делает сама. 35 заготовок обновленный станок обработает примерно за четыре часа, что позволяет одному оператору параллельно обслуживать три-четыре станка.

Модернизация проведена в ходе инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия с привлечением средств российского Фонда развития промышленности.