Модернизацию водонасосной станции начали в деревне Лучинское в Подольске

Стабильная и энергоэффективная работа всей системы водоснабжения — главная цель модернизации водонасосных станций. В рамках инвестиционной программы сотрудники «Водоканала» приступили к масштабному обновлению станции в деревне Лучинское.
Специалисты уже монтируют двухскатную крышу и утепляют. В здании установят современные насосные агрегаты. Помимо этого на станции заменят водно-распределительное устройство и внедрят современную систему автоматизации.
«Основные водонасосные станции уже модернизированы, и наша задача — поддерживать то, что есть в работоспособном состоянии. У нас достаточно часто бывают экскурсии, приезжают и студенты, и работники предприятий, поэтому поддержание внешнего облика и оборудования — одна из основных задач», — рассказал директор МУП «Водоканал» Подольск Алексей Битиев.
Для более чем трех тысяч жителей будет подаваться около тысячи кубометров чистой воды в сутки. Завершить модернизацию этой станции планируют к сентябрю текущего года. Ранее специалисты установили дополнительное оборудование для очистки воды на водонасосных станциях Тепличная-2 и Тепличная-3. Всего в Подольске действуют 23 водонасосные станции.
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