Модернизацию теплосетей к отопительному сезону начали в Люберцах

В Люберцах реализуется масштабная программа по модернизации системы объектов жилищно-коммунального хозяйства при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В сфере теплоснабжения проводят 16 мероприятий — по объему финансирования Люберцы вошли в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья.

Особое внимание уделяют Дзержинскому. Сейчас капитально ремонтируют шесть центральных тепловых пунктов. Также ведется капремонт магистральных и отходящих тепловых сетей. «Люберецкая теплосеть» заменит почти 3,5 километра теплосетей — проблемные участки, на которых минувшей зимой фиксировали дефекты.

Глава округа Владимир Волков отметил, что комплексное обновление инфраструктуры позволит значительно повысить качество теплоснабжения для 35 тысяч жителей. Все работы планируют завершить до начала отопительного сезона.