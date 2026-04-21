Модернизацию системы водоснабжения проверили в Мытищах

17 апреля заместитель главы округа Александр Хаюров проверил ход реконструкции коммунальной инфраструктуры в деревне Свиноедово и поселке Здравница. Уже проложено около семи километров водопроводных и канализационных сетей.

Работы по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, а также водозаборного узла обсуждались на выездном совещании. Старое насосное оборудование поменяют, разделят стоки, поступающие на очистные сооружения. Необходимая документация уже прошла этап согласования. По словам представителя подрядной организации, основные работы будут завершены уже в этом году.

«Мы продолжаем следить за этими важными объектами. Работы ведутся по государственной программе. Это большая реконструкция, и темп достаточно хороший. Объекты социальной инфраструктуры и многоквартирные дома получат надежную систему водоснабжения, которая обеспечит стабильную работу в случае любых чрезвычайных ситуаций. Мы будем на постоянной основе контролировать ход работ», — отметил Александр Хаюров.