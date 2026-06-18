Модернизацию системы водоснабжения проведут по Народной программе в Зарайске

На днях подрядчик приступил к строительно-монтажным работам на очистных сооружениях в селе Чулки-Соколово. Специалистам предстоит демонтировать изношенное оборудование и подготовить площадки для установки новых современных модулей водоочистки. Параллельно активно реконструируются очистные сооружения в селе Гололобово. Их физическая готовность уже достигла 42 процентов. Здесь полностью заменены внутренние инженерные сети, монтируются фильтрующие системы и обновляется резервуарный парк.

Секретарь Зарайского отделения партии Виктор Петрущенко подчеркнул: «Все эти объекты были построены более полувека назад и давно исчерпали свой ресурс. Мы поэтапно выполняем наказ жителей, закрепленный в народной программе, — обеспечить людей водой хорошего качества. В 2025-м мы успешно сдали объект в Протекино, сейчас в фокусе внимания — Гололобово и Чулки-Соколово». Жительница деревни Гололобово Любовь Смирнова добавила: «Капитального ремонта здесь не было с самого ввода в эксплуатацию. От того, как работают эти сооружения, напрямую зависит экология и здоровье людей. Поэтому так важно, что проблема наконец решается».

Тем временем «Единая Россия» уже собирает наказы в новую народную программу на следующую пятилетку. Оставить свое предложение можно в общественной приемной партии (улица Ленинская, дом 46), по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или через электронную форму на сайте естьрезультат.рф. Каждый голос важен — именно из таких предложений складывается будущее региона.