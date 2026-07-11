Модернизацию систем водоснабжения и водоотведения проведут в Мытищах

В поселке Здравница городского округа Мытищи продолжается модернизация систем водоснабжения и водоотведения — на водозаборном узле выполнена реконструкция двух резервуаров чистой воды и ведется подготовка к установке станции очистки второго подъема. Реализация проекта позволит увеличить производительность ВЗУ до 961 кубометра в сутки и вывести качество воды на новый уровень.

ВЗУ «Здравница» является единственным источником питьевого водоснабжения поселка. Модернизация направлена на повышение надежности системы и обеспечение жителей качественной водой. После завершения всех работ производительность узла существенно возрастет, что покроет текущие и перспективные потребности населенного пункта.

В рамках проекта также проложен основной трубопровод, подведены новые сети к многоквартирным домам и больнице, установлено 17 колодцев. Предыдущие коммуникации были построены еще в 1960 году, при этом часть участка проходила по частным территориям, что серьезно затрудняло эксплуатацию и проведение аварийно-восстановительных работ.

После подключения новых сетей бесперебойное водоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, где проживают более 700 человек, а также в детском саду и медицинском учреждении поселка. Завершение модернизации позволит полностью обновить устаревшую инфраструктуру и исключить риски перебоев с подачей воды для социально значимых объектов и местных жителей.