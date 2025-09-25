Модернизацию помещения МФЦ начали в Лыткарине

Оформлять документы в Лыткарине станет еще проще и удобнее. В городе начались работы по расширению и модернизации помещения многофункционального центра «Мои документы».

Зону ожидания, согласно проекту, решено сделать почти вдвое просторнее, доведя площадь до 650 квадратных метров. Сделано это будет за счет открытия ранее не использованных помещений, сейчас там полным ходом идет ремонт. Также в центре приведут в порядок санузлы, установят дополнительные терминалы для получения услуг онлайн.

Благоустроят и территорию, прилегающую к МФЦ. У входа обустроят уютный сквер с пешеходными дорожками, лавочками, современными фонарями и дополнительным озеленением.

Завершить работы планируют уже осенью текущего года. При этом «Мои документы» продолжают принимать посетителей в штатном режиме, не меняя графика обслуживания.

Отметим, что многофункциональный центр в Лыткарине обрабатывает свыше 150 тысяч обращений от жителей городского округа ежегодно.