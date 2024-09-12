Меры по привлечению молодых специалистов обсудили в больнице Балашихи

Депутат городского совета Балашихи и член фракции "Единая Россия" Михаил Антипов провел встречу с коллективом филиала №2 Балашихинской больницы в рамках партийного проекта "Здоровое будущее". Основной темой обсуждения стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

На встрече были подняты важные темы, такие как строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение современного медицинского оборудования, оснащение больниц автотранспортом и привлечение новых кадров. В частности, недавно в службу неотложной помощи Балашихинской больницы поступили восемь новых автомобилей марки "Лада Гранта", которые уже активно используются для оказания медицинской помощи на дому.

Координатор проекта "Здоровое будущее" Михаил Антипов отметил, что санитарные автомобили предназначены для доставки врачей кабинета неотложной медицинской помощи к пациентам при острых заболеваниях и обострении хронических, не опасных для жизни болезней.

Также обсуждались меры по привлечению молодых специалистов. Им предоставляются различные формы поддержки на региональном и муниципальном уровнях, включая компенсацию аренды жилья и возможность получения социальной ипотеки. Программа «Приведи друга», поощряющая сотрудников за привлечение новых кадров, также показала свою эффективность.

Михаил Антипов подчеркнул важность постоянного взаимодействия с медицинскими работниками для оперативного решения вопросов, направленных на улучшение условий труда и повышение качества медицинского обслуживания в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».