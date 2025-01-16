Модернизацию линий провели на производстве стройматериалов в Воскресенске

На предприятии обновили линию по производству пазогребневых плит. Этот материал востребован при возведении внутренних перегородок и облицовке стен.

Управляющий директор компании Виталий Абзалимов рассказал, что в рамках модернизации установили дополнительную формовочную машину и печь для высушивания стержней, форм и материалов. Благодаря обновлению линии объемы производства вырастут на 14%, а число рабочих мест увеличится на 17 единиц. Теперь линия может выпускать 350 тысяч квадратных метров в месяц.

Улучшение также коснулось производства сухих строительных смесей, где был оптимизирован процесс упаковки. Были введены раздельные потоки для гипсовых и цементных смесей, в результате чего намного сократилось время погрузочно-разгрузочных работ.

Компания планирует и дальше увеличивать производственные мощности, а также продолжать разработку новых видов продукции.