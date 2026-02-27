Модернизацию коммунальной инфраструктуры начнут в Люберцах в 2026 году

Второй в 2026 году муниципальный форум «Управдом» прошел в ДК «Энергетик» города Дзержинский. Участникам встречи рассказали о масштабной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая стартует в городском округе в текущем году.

Самая большая в муниципалитете за последние десятилетия модернизации системы теплоснабжения пройдет при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Основная часть работ придется на Дзержинский: только в этом сезоне будет реализовано 16 мероприятий, в том числе капремонт шести ЦТП и замена теплосетей протяженностью почти 1,2 километра.

Кроме того, в Дзержинском модернизируют городские очистные сооружения — в настоящее время ведется проектирование.

На форуме «Управдом» на вопросы жителей ответили депутат Московской областной Думы Лидия Антонова представители областного Министерства чистоты и Фонда капремонта, сотрудники администрации Люберец, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также депутаты окружного совета.

«В открытом диалоге с жителями обсудили ключевые вопросы ЖКХ и благоустройства, наметили конкретные пути решений. Продолжим капитально ремонтировать многоквартирные дома и обновлять подъезды, благоустраивать дворы и обновлять детские площадки», — рассказала заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.