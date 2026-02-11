Модернизацию инфраструктуры обсудили в Чехове

Депутат Государственной Думы Александр Коган 10 февраля посетил ведущее предприятие в сфере водоочистки «Агма» в муниципальном округе Чехов. Он ознакомился с деятельностью компании и провел встречу с коллективом и жителями.

В ходе диалога были подняты ключевые вопросы развития округа: строительство новой школы, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, поддержка многодетных семей, улучшение транспортной доступности и качества коммунальных услуг. Обращения и предложения граждан, озвученные на таких встречах, напрямую влияют на формирование Народной программы. Через депутатов жители передают свои наказы, становясь полноправными участниками ее реализации.

Так, в рамках Народной программы в Чехове уже введены в эксплуатацию здание начальной школы при средней школе № 10, дополнительный корпус гимназии № 7 на 550 мест и пристройка на 200 мест к школе № 3. В настоящее время активно прорабатывается проект строительства новой школы в микрорайоне «Олимпийский», которая позволит полностью ликвидировать вторую смену во всем округе.

Отдельное внимание было уделено завершению капитального ремонта основного здания Чеховской детской школы искусств. «1 сентября школа с оборудованием будет сдана и введена в эксплуатацию», — заверил Александр Коган.

На встрече также прозвучало предложение о модернизации старых сооружений с внедрением новых технологий, что позволит существенно снизить бюджетные расходы при реконструкции объектов коммунальной сферы. «Очень хорошее предложение, которое говорит о том, что необязательно заниматься полной реконструкцией производства и с нуля делать очистные сооружения. Можно брать старые, менять оборудование и при этом снижать госрасходы в разы», — отметил депутат.

Благодаря взаимодействию администрации Чехова и руководства компании «Агма» успешно реализуются проекты модернизации городских очистных сооружений, что обеспечивает качественную очистку воды и защиту окружающей среды Подмосковья.