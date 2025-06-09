Модернизация систем водоснабжения и водоотведения началась в Подольске

В Городском округе Подольск стартовала программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которая охватит три водовода и комплекс сооружений водоподготовки. Глава округа Григорий Артамонов отметил важность проекта для повышения качества жизни жителей и устойчивости городской инфраструктуры.

В рамках программы планируется реализация нескольких крупных проектов. Среди них — строительство нового комплекса сооружений водоподготовки на Деснинском водозаборном узле вблизи деревни Армазово. Этот стратегический объект обеспечит стабильное и качественное водоснабжение на долгие годы. В настоящее время оформляется разрешительная документация, а проект проходит необходимые согласования.

Кроме того, уже начался капитальный ремонт водовода от скважины в районе Кленово-Чегодаево до ВНС «Лучинское». Также запланирован капитальный ремонт водовода от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на улице Заводской.

Еще одним важным этапом станет перекладка аварийного участка водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского водозабора до перехода через реку Десну. Работы по этому объекту начнутся после завершения проектных процедур.

Григорий Артамонов подчеркнул, что администрация активно взаимодействует с правительством Московской области для успешной реализации программы. Работы на отдельных объектах продлятся до 2026 года, на других — до 2027-го. Особое внимание будет уделяться строгому контролю за соблюдением сроков строительства и ремонта.

Программа модернизации водоснабжения и водоотведения в Подольске станет важным шагом в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни жителей округа.