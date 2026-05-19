Модернизация коммунальных объектов началась в Мытищах

15 мая в Московской области проверили ход работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в Дубне, Королеве и Мытищах. В центре внимания оказались объекты водоснабжения и очистки воды в Мытищах.

В регионе реализуется программа по обновлению инженерных сетей, водозаборных узлов и очистных сооружений. Работы направлены на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения для жилых домов и социальных объектов. Проект разделен на несколько этапов и охватывает ключевые населенные пункты округа.

Инспекцию на объектах провел первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин. Он проверил ход работ в деревне Свиноедово и поселке Здравница, где ведется комплексная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. В Свиноедово обновляют очистные сооружения, а в Здравнице строят новый водозаборный узел и прокладывают инженерные сети.

По словам Дмитрия Лабыкина, работы идут в установленном графике, однако контроль за их выполнением остается постоянным.

«Все объекты в графике, но есть технические и организационные моменты, которые мы держим на постоянном контроле», — подчеркнул он.

В рамках проекта в Здравнице заменяют насосное оборудование и прокладывают около семи километров водопроводных и канализационных сетей. Эти меры должны обеспечить стабильное водоснабжение и улучшить работу коммунальной системы.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров отметил, что работы выполняются в рамках государственной программы и направлены на долгосрочный результат.

«Объекты социальной инфраструктуры и многоквартирные дома по итогам работ получат надежную систему водоснабжения», — сказал он.