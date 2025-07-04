Модернизация детской площадки в микрорайоне Силикат началось в Котельниках

Работы по обновлению игровой площадки около домов № 3, 5, 20 и 21 начались в микрорайоне. Глава городского округа Михаил Соболев и его заместитель Иван Жарков побывали на объекте, проинспектировали ход благоустройства и пообщались с подрядчиком.

В настоящее время специалисты демонтируют элементы старой игровой площадки — разбирают металлические конструкции и игровые комплексы. После подготовки территории будет установлено новое современное оборудование.

На площадке размером 600 квадратных метров появится современная игровая зона с двойными качелями и балансиром, двумя каруселями и качалкой на пружине, песочным двориком, теннисным столом, двумя игровыми и одним канатным комплексами. Все конструкции будут соответствовать современным стандартам. Особое внимание уделят безопасности и качеству покрытия.

Работы по модернизации детской площадки планируют завершить в августе текущего года.