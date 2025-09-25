Модельную библиотеку благоустроят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжаются активные работы по созданию культурно-образовательного пространства — модельной библиотеки «Книгополис». Проект обещает стать настоящей городской достопримечательностью и центром притяжения для детей и подростков округа.

Сейчас ремонт здания на Латышской улице подходит к завершению. Уже этой осенью двери обновленного детско-юношеского отдела откроются для первых читателей. Вместо традиционных библиотечных залов в «Книгополисе» будет создан настоящий книжный город с множеством тематических уголков и интерактивных зон. Сейчас рабочие размещают новые стеллажи, а художники создают росписи на стенах, которые станут сюрпризом для посетителей.

Библиотекари уже планируют насыщенную культурную программу. В одном из залов с собственной небольшой сценой планируются театральные постановки, творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия для юной аудитории. В работе над проектом принял участие зампред Московской областной Думы Олег Рожнов. Он посетил площадку, оценил качество выполненных работ и подтвердил, что все задачи, озвученные библиотечным руководством еще в июле, решены при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации Наро-Фоминского округа.

«Здесь открываются интересные возможности использования пространства. Все вопросы, которые руководство библиотеки озвучивало на нашей встрече в июле, удалось решить с Министерством культуры Московской области, с администрацией округа. Оборудованием и необходимой мебелью она будет полностью укомплектована», — сообщил Олег Рожнов.