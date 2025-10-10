Мобильные пункты вакцинации будут работать в Коломне

В течение всего октября жители округа смогут бесплатно привиться от гриппа прямо возле дома без необходимость визита в поликлинику и предварительной записи. Для удобства горожан специальные передвижные медицинские пункты развернут непосредственно вблизи жилых районов.

Мобильные пункты начнут свою работу согласно следующему расписанию: 11 октября они расположатся одновременно в двух местах — в Коломне, в парке Мира, и в Озерах, в парке «Дубки». Через пять дней, 16 октября, мобильный пункт переедет к торговому центру «Магнум» на улице Ленина, дом 35.

Далее, 23 октября, мобильная служба отправится в деревню Сосновка, а спустя неделю, 30 октября, — в деревню Свиридоново. Часы работы каждого пункта одинаковы: с 9:00 до 12:00.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис для регистрации вакцинации в электронной медицинской карте.