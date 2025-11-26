Мобильный офис расчетного центра Подмосковья посетит 13 округов в декабре

В Подмосковье продолжает работать мобильный офис МосОблЕИРЦ, который помогает жителям решать коммунальные вопросы рядом с домом. В передвижном пункте можно передать показания, получить консультацию, оформить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат квитанции, а также оплатить услуги безналичным способом.

В декабре мобильный офис будет работать по расписанию в 13 городских округах, включая Люберцы, Домодедово, Воскресенск, Дубну и другие. Посетить его можно будет до 29 декабря.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области сообщили, что работа мобильного офиса направлена на то, чтобы сделать коммунальные услуги более доступными, особенно для жителей удаленных территорий.