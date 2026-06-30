Мобильный медпункт начнет работу в Одинцовском округе в июле

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт начнет работу в нескольких населенных пунктах Одинцовского округа в июле. Предварительная запись для посещения не потребуется.

Фельдшерско-акушерский пункт будет принимать пациентов в Кубинке на улице Сосновка, дом 1А, и в микрорайоне Шихово Звенигорода (Шихово, дом 73) каждое воскресенье — 7, 14, 21 и 28 июля. Также выезды запланированы в Уборы-Дубцы 8 июля, в село Аксиньино — 15 июля, в Хлюпино — 22 июля, а в Гарь-Покровское — 29 июля.

Восемь дней в июле — 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 числа — мобильный пункт будет работать в Одинцове на парковке по адресу: улица Жукова, дом 32А.

Пациенты смогут пройти прием у фельдшера, измерить рост, вес и артериальное давление, сдать общий и биохимический анализы крови. Для определенных возрастных групп предусмотрена электрокардиография. При необходимости специалисты направят пациентов к узкопрофильным врачам и помогут записаться на флюорографию и маммографию в подразделения Одинцовской областной больницы.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Услуги ФАПа доступны пациентам, прикрепленным к Одинцовской областной больнице.